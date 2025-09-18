El crimen no tiene límites en la provincia de Trujillo. Dos policías que realizaban acciones de inteligencia en el distrito de La Esperanza se enfrentaron a balazos contra delincuentes que intentaron asaltarlos.

Los sorprenden

Este nuevo hecho delictivo ocurrió la mañana de hoy, jueves, en el cruce de las calles Manuel Cox con Belgrano, a un costado del cementerio San Juan Bautista. Testigos informaron que desconocidos habrían amenazado con armas de fuego a los agentes, que serían miembros del Grupo Terna, que es una unidad especializada del Escuadrón Verde de la Policía. Los efectivos estaban de civil y habían estacionado la motocicleta que manejaban en la zona.

De acuerdo a los vecinos, los delincuentes habrían pretendido robarles el vehículo, lo que motivó que los detectives saquen sus pistolas de reglamento y los enfrenten a tiros. En la zona se desató una balacera; pero, no se pudo detener a los asaltantes.

El caso fue denunciado en la comisaría de Bellavista.

Diligencias

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, coronel Johnny Huamán Mariano, confirmó que los agentes hacían labores de inteligencia policial en la zona cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

“Estaban de manera circunstancial, propia de las labores de prevención e inteligencia que se viene desarrollando desde hace buen tiempo, dispuesto por el general de la región La Libertad. Los efectivos policiales se encuentran en buen estado de salud, se trata de un intento de asalto y el uso legítimo de parte de policías de su arma de fuego. Eran dos efectivos en una motocicleta”, detalló.

El oficial, asimismo, reveló que ya se habría identificado a los autores de este ataque, por lo que en las próximas horas deberían ser atrapados.