Un alumno de la institución educativa Santa María del distrito de La Esperanza, en Trujillo, fue intervenido al interior del colegio en posesión de droga sintética que iba a comercializar a otros escolares.

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Alerta

Al plantel llegaron agentes de la comisaría Jerusalén/Wichanzao tras la alerta de las autoridades educativas que indicaban que un estudiante estaría repartiendo sustancias ilícitas entre sus compañeros.

Tras intervenir a un menor de 16 años, se le encontró entre sus pertenencias dos bolsas transparentes con polvo rosado. Tras las diligencias, se informó que se trataría de la droga conocida como Tusi, que vendería en el plantel.

Las autoridades confirmaron que el operativo fue supervisado por la dirección del colegio, la Subprefectura de La Esperanza y la madre del estudiante intervenido.

Ante las evidencias, el adolescente fue trasladado a la dependencia policial. El caso también fue comunicado a la Fiscalía de Familia, que se encargará de las investigaciones de ley.

Intervención

El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez, confirmó que con esta intervención ya son tres casos de drogas detectados en instituciones educativas.

En abril, se intervino el plantel Zoila Hora de Robles, en Chepén, y la institución educativa Cartavio, en Ascope, porque se detectó que alumnos consumían sustancias tóxicas.

“Es lamentable que esto venga ocurriendo, porque ahora (en La Esperanza) ya no es consumo sino venta”, dijo.

Rufino Rodríguez agregó que han establecido equipos para intervenir en este tipo casos. Para ello, coordinan con la Policía Comunitaria, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de brindar apoyo a los escolares afectados por estos hechos.