El empresario minero Jenss Lara relató cómo fue interceptado y posteriormente secuestrado durante un ataque armado ocurrido en Trujillo, La Libertad, que terminó con el asesinato de cuatro de sus acompañantes. En su declaración, difundida por Cuarto Poder, sostuvo que había consumido alcohol antes de abordar el vehículo y que inicialmente creyó que los hombres que lo rodearon eran agentes de la Policía Nacional.

Lara contó que aquella noche había acudido a una discoteca acompañado por su pareja Nadia Urtecho, su guardaespaldas Christopher García, quien conducía el vehículo, Farah Monzón y el agente de seguridad Luis Rojas. Durante el trayecto hacia otro destino, señaló que se quedó dormido debido al estado en el que se encontraba.

El empresario explicó que despertó al escuchar los gritos de sus acompañantes y observó a varios hombres alrededor del vehículo. Debido a la apariencia de los sujetos y al momento de la intervención, pensó que se trataba de efectivos policiales.

Lara describió que en ese momento no percibió que estuviera frente a un secuestro y siguió las indicaciones de los hombres que rodeaban la unidad. Al reconstruir ese momento, explicó que su estado le impidió advertir inicialmente lo que estaba ocurriendo.

“Estaba muy mareado, no sospeché que eran delincuentes”, explicó.

El empresario también recordó que, mientras permanecía dentro del vehículo, escuchó a su pareja pedir que no le hicieran daño. Ese momento fue el que interrumpió su sueño y le permitió observar lo que sucedía a su alrededor.

“Después de ese momento ya no puedo recordar. Estaba muy mareado. Supongo que íbamos al (restaurante) Siete Sopas a tomar caldo o a comer. Yo en el trayecto me quedo dormido. Despierto cuando Nadia (su pareja) estaba gritando. Prácticamente los gritos eran: ‘Por favor, no me hagan daño’ o ‘Por favor, ¿por qué hacen eso?’”, relató.

Fuente: Cuarto Poder.

Según el relato de Lara, los sujetos solicitaron los documentos de las personas que se encontraban dentro del vehículo antes de continuar con la intervención. Él permaneció convencido de que se trataba de policías hasta que los hombres comenzaron a trasladarlo.

La forma en que fue reducido y esposado hizo que cambiara su percepción sobre quienes lo habían intervenido. Lara señaló que fue durante ese traslado cuando comprendió que se encontraba en manos de delincuentes.

“Como estaba en el medio entre Luis (su seguridad personal) y Nadia, me desperté asustado (...) y vi a la Policía. Prácticamente, para mí era la Policía. Yo les digo: ‘Tranquilos, yo voy a bajar’, porque me decían: ‘Baja tú, baja tú’”, agregó.

El empresario detalló que los sujetos continuaron tratándolo como si se tratara de una intervención oficial y llegaron a colocarle esposas. Posteriormente fue llevado en contra de su voluntad, momento en el que identificó que quienes lo habían reducido no pertenecían a la institución policial.

“Prácticamente me esposan todo como si fueran policías. Cuando me suben lo hacen de la peor manera. Entonces es ahí cuando digo: ‘Esto no es la Policía, es otra gente’”, recordó.

De acuerdo con información oficial citada en el reportaje, los atacantes estarían vinculados a la organización criminal Los Pulpos y habrían buscado inicialmente a Johan Lara, hermano mayor de James. El error en la identificación no habría impedido que el grupo continuara con el ataque contra el vehículo.

Según la reconstrucción difundida por el dominical uno de los involucrados intentó poner en marcha la unidad para trasladarla hasta un descampado. La intención habría sido incendiar el vehículo con los cuerpos de las víctimas en su interior, pero el sujeto no logró hacerlo y terminó abandonando el lugar.