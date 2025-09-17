Un joven de 21 años murió y su padre de 53 años quedó herido luego de que una pared les cayera encima cuando hacían trabajos de construcción en una vivienda del distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Trabajos

La tragedia ocurrió la mañana de ayer en el inmueble número 752 de la calle Astopilco. De acuerdo a las primeras informaciones, las víctimas fueron contratadas para romper una pared y, luego, colocar un portón que permita acondicionar una cochera.

Ellos iniciaron las labores a las 9 de la mañana. Ayudados con una picota y una comba, empezaron a golpear la pared de adobe, que estaba revestida de cemento. Sin embargo, el muro se desplomó sobre ellos.

“Estaban tumbando la pared y le cayó la parte de encima a los dos, al papá y al hijo. Querían tumbar la pared para instalar un portón. Recién estaban tumbando la pared desde hoy día (ayer)”, le dijo a Exitosa Trujillo un trabajador que fue contratado para enchapar el piso de la casa.

Él narró que cuando el muro se desplomó sobre padre e hijo, inmediatamente comunicaron del hecho a serenazgo, que auxilió a los trabajadores y los llevó al Hospital Santa Isabel de El Porvenir. En este nosocomio informaron que Darlon Cuenca (21) llegó cadáver. En tanto, su progenitor, identificado como Santos Cuenca Marín (53), logró salvarse. Él, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Belén de Trujillo.

En tanto, vecinos lamentaron la tragedia y revelaron que las víctimas no contaban con las medidas de seguridad para realizar estas labores.

Cuidado

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta antes de esta tragedia habían fallecido 19 personas por accidentes de trabajo en la región La Libertad.