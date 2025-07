Jóvenes militantes del PAP siguen recorriendo calles de Trujillo.

Grupos de jóvenes militantes del Partido Aprista Peruano (PAP) continúan recorriendo diversos sectores de la ciudad de Trujillo para dar a conocer las nuevas ideas y propuestas que llevará consigo su partido de cara a las elecciones del siguiente año.

Durante estas jornadas, están acompañados del secretario regional del partido de la estrella en La Libertad, Julio César Morán Otiniano, y el abogado Luis Zavala Espino.

Morán y Zavala figuran como algunos de los principales candidatos apristas para la próxima contienda electoral. Mientras el exalcalde distrital de Rázuri tentaría la presidencia de la Región, Zavala postularía a la Alcaldía de Trujillo.

“[Ambos] representan una nueva etapa dentro del aprismo regional, con un enfoque en la formación, el servicio y la revalorización del legado del partido”, indicaron fuentes de esa agrupación política.

No obstante, no es la primera vez que Julio Morán postularía al gobierno regional de La Libertad. Lo hizo en los comicios de 2018, pero no tuvo éxito.