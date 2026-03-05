Diez candidatos a diputados y senadores por la región La Libertad fueron excluidos de las Elecciones Generales 2026 por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo porque no consignaron sus sentencias condenatorias en sus respectivas hojas de vida. Cuatro políticos apelaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a otros seis ya se les ratificó el fallo.

Los partidos políticos que sufrirían bajas son Avanza País, Partido Aprista Peruano, Perú Libre, Venceremos, Fuerza y Libertad, Progresemos, Fe en el Perú, Cooperación Popular y Partido Demócrata Verde.

Infringieron la ley

En Avanza País, el JEE excluyó al exfutbolista Miguel Ángel Mostto Fernández Prada, quien postula para diputado. Según la Resolución N° 00586-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 21 de febrero, el excampeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano, en 2004, no consignó una sentencia penal correspondiente al delito de “omisión a la asistencia familiar”, impuesta por la Corte Superior de Justicia de Tacna.

El personero legal de este partido ya apeló la decisión ante el JNE, que convocará a audiencia para revisar el fallo.

En la misma situación se encuentra Rumaldo Viera Albarrán, de Perú Libre. Él, según el ente electoral de Trujillo, no informó que tiene una condena por “violación a la libertad de trabajo y asociación”, emitida el 30 de octubre de 2013 por la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Viera apeló la resolución, por lo que hoy, a las 11:00 a.m., se resolvería su caso.

El Apra también podría tener una baja en estas elecciones. El Jurado decidió excluir en primera instancia a Justo Galicia Pulido porque no consignó dos sentencias en su contra: una del Juzgado Penal Liquidador de Virú por usurpación de funciones y abuso de autoridad, y la otra emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú por “el delito de hurto agravado y fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas o materiales peligrosos”.

La primera sentencia fue declarada no pronunciada y en la segunda quedó como rehabilitado, por lo que apeló la sanción ante el JNE, que convocó a audiencia para mañana a las 10:00 a.m.

En Progresemos, Jorge Alcalde Alfaro, quien tienta el Senado, omitió consignar una sentencia penal por el delito de falsificación de documentos y por ello también quedó fuera de carrera electoral. Sin embargo, aún podría apelar

Confirmados

Hay seis candidatos a diputados que fueron excluidos y no apelaron los fallos, por lo que el Jurado archivó sus procesos y ya no postularán el 12 de abril.

Uno de ellos es Orlando Trinidad Farro, de la Alianza Electoral Venceremos. Él infringió la ley electoral al no colocar en su hoja de vida que la Sala Penal de Lima Norte lo sentenció por el delito de corrupción pasiva.

También quedó fuera de los comicios Wilelmo Guevara Benites, de Fuerza y Libertad. Este político dijo no tener registros judiciales, a pesar de haber sido sentenciado por “apropiación ilícita”. Igual suerte corrió Sherman Ponce Vela, de Cooperación Popular, quien no informó una condena firme emitida el 15 de abril de 2025 por omisión a la asistencia familiar.

En Fe en el Perú, la postulante Teresa García Calderón (6) no dio a conocer que tuvo dos penas: una emitida el 17 de octubre de 2016 por usurpación agravada y la otra dada el 24 de marzo de 2025 por falsedad ideológica, lo que la dejó fuera de las elecciones.

El Jurado también sacó de la carrera electoral a dos candidatos del Partido Demócrata Verde. Se trata de Daniel Taeo Mellis, quien no informó que sobre él pesaba una condena por desobediencia o resistencia a la autoridad, emitida el 30 de noviembre de 2023. También quedó fuera Richard Pereda Casas. Este político no consignó una sentencia por lesiones graves que le impusieron el 6 de junio de 1989.