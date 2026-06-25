El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó los padrones electorales a las municipalidades provinciales de la región La libertad para las elecciones de autoridades ediles de centros poblados que se desarrollarán el próximo 1 de noviembre.

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En este departamento, 296,706 ciudadanos mayores de 18 años fueron habilitados para elegir a las próximas autoridades de 131 municipalidades de centros poblados ubicadas en las provincias de Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

Los votantes elegirán a un alcalde y a cinco regidores para cada comuna de centro poblado.

A nivel nacional, Reniec remitió 3,382 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales de todo el país, habilitando para sufragar a 3,358,677 ciudadanos.

La Ley N° 28440 indica que os gobiernos provinciales son responsables de organizar estas elecciones en coordinación con municipios distritales y el apoyo de los organismos del sistema electoral. Por primera vez, Reniec tuvo a su cargo la elaboración de los padrones electorales.