Han pasado más de 30 días desde que el Tribunal Arbitral emitiera el laudo que declaraba resuelto el contrato de concesión para la ejecución de las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, pero a pesar del tiempo transcurrido ni el Gobierno Regional de La Libertad ni el Ejecutivo han informado si han solicitado una interpretación del fallo o han pedido una rectificación del mismo.

En ese sentido, la exvicegobernadora de la región La Libertad y recientemente candidata al Gobierno Regional por Fortaleza Perú, Mónica Sánchez, exige que el electo gobernador César Acuña Peralta se pronuncie sobre el tema, pues será él quien tendrá que lidiar con el complicado tema del reinicio de las obras de la III Etapa de este megaproyecto irrigador.





NADA CLARO

“Hay un silencio inexplicable sobre el tema y es ahora cuando se debe transparentar todo este asunto. Sabemos que el laudo debe ejecutarse, pero no hay indicios de que eso esté sucediendo. Hay que entender que el arbitraje es nacional y no internacional. El Tribunal Arbitral con sede en Lima juega con reglas de las Naciones Unidas y ese reglamento dice que una vez emitido el laudo, las partes (concesionaria Odebrecht o el Estado Peruano) tienen 30 días para pedir una interpretación del laudo o rectificación del mismo; pero no se sabe qué han hecho, presumimos que han pedido una interpretación”, manifestó Mónica Sánchez.

En efecto, desde el pasado 10 de octubre que el premier Aníbal Torres anunció que el Tribunal Arbitral emitió el laudo, ninguna otra autoridad ha emitido información de qué se haría.