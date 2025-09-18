El alcalde del distrito de Pataz, Segundo Armas Villalobos, dijo que el municipio cumplió con las gestiones para la ejecución de la defensa ribereña en Chagual y denunció que un grupo de pobladores es incentivado para que realice protestas con fines políticos y electorales.

Justamente un grupo de vecinos de Chagual salió a las calles con carteles en mano exigiendo mayor atención a esa comunidad y la pronto construcción de la defensa ribereña, para evitar que el centro poblado esté en riesgo.

En ese sentido, el burgomaestre señaló que el Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento vienen apoyando en estos trabajos, que se han visto paralizados por falta de operadores de la maquinaria.

“A nosotros, como municipalidad, nos solicitaron poner a disposición una unidad de transporte. Ha llegado la maquinaria y combustible, pero a la fecha no llega el conductor. Son situaciones que escapan a las funciones y responsabilidades que tenemos como autoridades locales. Lamentablemente se está usando a los vecinos por temas electoreros”, apuntó.

La autoridad edil agregó que los trabajos de atención de emergencia se están ejecutando y continuarán sin interrupción hasta el final de la actual gestión.

Agregó que la maquinaria del Gobierno Regional y del Ministerio de Vivienda ya se encuentra en Chagual para los trabajos de defensa ribereña. “Desde hace algunos días, se están realizando trabajos intermedios. No obstante, se precisa que la labor se ha visto limitada por la falta de operadores para algunas de las máquinas y la necesidad de completar el pool de maquinaria pesada”, dijo.