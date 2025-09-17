Cuatro presuntos integrantes de una organización criminal que recorrería el país perpetrando hurtos agravados bajo la modalidad del cambiazo de tarjetas de débito en cajeros automáticos, fueron atrapados en un banco situado en pleno Centro Histórico de Trujillo.

Agentes de la Subunidad Táctica Águilas Negras de la Policía detuvieron a Genderson Quispe Guerrero, Nilber Tesén Fernández, Marcos Carranza Gamonal y José Daniel Pérez Lozada cuando se encontraban en los cajeros del Banco Continental situados en el jirón Gamarra.

Durante el registro personal se les encontró 31 tarjetas bancarias y cuatro celulares.

El jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) de Trujillo, coronel Javier Arana Palomino, informó que los detenidos integrarían la banda delictiva “Los tarjeteros de Jaén”, quienes viajarían por diversas regiones realizando “sus ilícitos penales con la finalidad de que no sean fácilmente ubicados”.