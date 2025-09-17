El jueves 25 de setiembre sesionará en Trujillo el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para debatir el pedido de toque de queda que ha planteado el Gobierno Regional de La Libertad para intentar frenar la ola de violencia que azota a este departamento.

La reunión contará con la presencia de ministros de Estado, así como del gobernador regional, César Acuña Peralta, y alcaldes de distintas localidades de la región.

“Ahora más que nunca pedimos al Ejecutivo que el control de la seguridad esté a cargo de las Fuerzas Armadas en la provincia de Trujillo, así como lo tiene la provincia de Pataz”, expresó Acuña días atrás.

Otra de las demandas de la Región es el cambio e incremento de personal de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según Acuña, contra esa unidad hay “muchas quejas” y se debe reforzar con al menos 200 agentes para optimizar el trabajo.

En lo que va del año, al menos 205 homicidios se han perpetrado en toda la región, pese al estado de emergencia decretado desde el año pasado en Trujillo, Pataz y Virú.