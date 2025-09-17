Agentes de la División Policial Huamachuco detuvieron en el distrito de Quiruvilca, en la provincia liberteña de Santiago de Chuco, a nueve presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Mukys de Pampa la Julia”. Ellos fueron atrapados en posesión de explosivos.

La captura de Edwin Lelis Ventura Caipo (21), Percy Prieto Briceño (18), Gilmer Raúl Paredes Toribio (20), Ronald Manuel Varas García (21), Jesús Bacilio Asiclo Flores (36), Kelvin Daniel Rodríguez Cruz (19), Walter Samuel Vilca Lezama (19), Néstor Nicolás Sandoval Baylón (22) y Neri Confesor Rodríguez Cruz (31) ocurrió en un rancho situado en el sector Pampa de la Julia.

Durante el operativo se incautó un paquete que contenía 65 cartuchos de dinamita y 60 metros de mecha de seguridad blanca. Según la Policía, estos explosivos serían utilizados para la minería ilegal.