Luego de que la Gerencia Regional de Salud informó que la producción de oxígeno medicinal del sector privado se va a reducir a cero en los siguientes días, el alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz Vega, anunció que se adquirirá una nueva planta de oxígeno medicinal, dado que esta aciaga noticia hará colapsar el servicio que viene brindando la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), en su lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Para ello, el proyecto será presentado, en el menor tiempo posible, al pleno del concejo de regidores MPT, para la formalización del caso. En esa línea, la autoridad edil fue enfática también en que solicitará al gobernador regional Manuel Llempén y al Ministerio de Salud de que los establecimientos de atención primaria de pacientes pasen a ser competencia de la MPT, pues está demostrado que este sector no puede darse el abasto necesario, y que desde hace años ha colapsado ya.

“Con esto, podremos invertir presupuesto y equipar los establecimientos de salud, tal como estamos trabajando en el Centro de Salud Libertad desde noviembre pasado. Por lo tanto, la Red y la Microrred de Salud Trujillo debe pasar a la MPT”, exclamó Ruiz Vega.

En todo tiempo, el burgomaestre trujillano indicó que no se busca alarmar a la población, pero tampoco se puede ocultar la realidad. “¿Qué pasará cuando las empresas privadas ya no puedan producir más oxígeno? Pensemos en dar una solución y no estar esperando solo lo que pueda decir el Gobierno Central”, dijo. Mientras tanto, aclaró a la opinión pública de que es necesario continuar trabajando en la peatonalización de la calle Sinchi Roca, a fin de reducir los focos de contagio de la COVID-19, y que tomarán medidas legales en contra de las personas que ya vienen identificando, debido al daño que han realizado contra los bienes del Estado.