Fiel a su estilo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, usó las redes sociales oficiales de la comuna para arremeter contra el ciudadano Edgar Bobadilla Carrera, quien presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud de vacancia en contra del burgomaestre, sobre quien pesa una sentencia por difamación agravada.

La autoridad edil se tomó el minucioso trabajo de revisar la hoja de vida del aludido ciudadano y hasta advirtió que verificará si cumple con pagar sus impuestos.





SIN PRUEBAS

El alcalde dijo que las solicitudes de vacancia y suspensión “no vienen gratis” y mencionó, mostrando unos documentos, que Bobadilla recibió como donación un terreno en la provincia de Chepén.

“La donación es de un tal Tineo Silva Giancarlo. Es un terreno, un predio de 25 mil soles; quién será el señor Tineo. Nosotros no tenemos la suerte de que nos donen un terreno, que diga por qué”, dijo el alcalde durante la transmisión en vivo.





HISTORIAL POLÍTICO

Asimismo, Arturo Fernández mostró otros documentos con los que evidenció el historial de militancia política de quien pide su vacancia.

“Estuvo afiliado a Alianza para el Progreso (APP); también estuvo en Nueva Libertad y Súmate. Pero no sabemos cuál es su y beneficio”, agregó.





PREPARACIÓN ACADÉMICA

El burgomaestre también habló sobre el nivel de instrucción de Bobadilla y manifestó que tras sus averiguaciones verificó que estudia para consultor político en la Universidad César Vallejo (UCV).

“Pero en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no tiene registrado ni título ni grado académico. Ah, también es supervisor de prácticas preprofesionales de Derecho en la Vallejo. No es tan Bobadilla que digamos”, comentó el alcalde.





IMPUESTOS

Otro aspecto que Arturo Fernández no dejó pasar por alto sobre el ciudadano que plantea vacarlo, fue confirmar si es propietario de algún predio en Trujillo y, según sus indagaciones, no lo es. “No paga predios, no paga impuesto, no tiene registro alguno”, añadió.

El ciudadano Edgar Bobadilla pidió en la solicitud que ingresó al JNE que resuelva de manera directa y en única instancia la vacancia contra Arturo Fernández, pues en la administración municipal

se cometerían actos dolosamente dilatorios con el único y “nefasto” objetivo de prolongar la permanencia del alcalde. Esto, al parecer, no le gustó a Arturo Fernández.