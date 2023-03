El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, lanzó un seria acusación a través de una de sus habituales transmisiones de Facebook. La autoridad edil incluso habló de una “traición” dentro de su entorno para lograr su vacancia del cargo, a través de acciones subrepticias, entre ellas el pedido de dinero que afirma existió.





Su juicio

Fernández, en la mencionada transmisión, hizo alusión a un caso judicial que afronta, y aseveró que la denunciante le habría pedido dinero para evitar que dicho caso proceda en su contra.

“Ala población le voy a demostrar cómo se ha venido manejando mi juicio con una ciudadana que ustedes conocen. Con pruebas, ustedes mismos van a escuchar, de uno de los actores, cómo habría una señora recibido plata para que se me denuncie. Lo voy a decir con pruebas en su debido momento”, manifestó el alcalde.

Luego, el burgomaestre de la provincia de Trujillo se refirió al pedido de dinero que le habría hecho a través de intermediarios.

“Ayer me llamaron para decirme que le parte agraviada está pidiendo que le pague 100 mil soles. Y como saben que conmigo no van a transar ni medio centavo, ha llegado la otra parte a transar (...) Una señora de uno de los tantos juicios que llevo”, expresó.

Aún más, agregó: “Así que les quiero decir a los Saravia, a los Torres, a los Kokys, y por qué no decirlo también, a los Marios... que no se preocupen, que sigan chambeando en la vacancia. A los apepistas, sigan chambeando en la vacancia (…) Yo no voy a prestarme a esos juegos sucios”.





Traición

Arturo Fernández remarcó que no va a pagar ningún centavo, al aludir el supuesto pedido de un dinero. Pero, además, mencionó que hay una traición en su entorno de la gestión municipal. Señaló, en ese sentido, a alguna persona o personas que estarían dentro de este objetivo que denuncia.

“La traición es la traición, y eso está escrito en la Biblia. Yo entiendo a la gente que me dice ‘cuidado con los Judas, cuidado con los Iscariotes, cuidado con los traidores’. Estos traidores se ahorcarán solos”, dijo Fernández.

El alcalde provincial de Trujillo insistió en que seguirá trabajando por la ciudad hasta que “Dios lo permita”.

Como se recuerda, Fernández tiene una sentencia por difamación, la misma que podría confirmarse, con lo cual quedaría fuera del cargo.