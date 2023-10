El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, deberá afrontar una nueva denuncia en su contra. Esta vez, la prefecta Carolina Velasco dijo que lo querellará por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

La representante del Ministerio del Interior detalló que Fernández habría vulnerado las medidas de protección que le dictó el Poder Judicial de La Libertad, en donde le prohibían mencionarla u ofenderla a través de cualquier medio.

“En el documento que se le está enviando por conducto notarial, se le hace recordar que mi persona tiene medidas de protección otorgadas por el 13 Juzgado Especializado en Violencia Contra la Mujer, en donde se le prohíbe mencionarme en mi condición de mujer, en mi cargo de prefecta, así que ya se le está haciendo recordar, para la denuncia también por desobediencia y resistencia a la autoridad, pero es una denuncia de las tantas que tiene”, indicó.

Esta nueva querella se daría porque, según la prefecta, Arturo Fernández continuaría ofendiéndola cuando ofrece declaraciones. “Que vaya a cerrar el Megalodón o el prostíbulo que está en la Miraflores ¿por qué no se mete ahí?, porque de repente se queda, no, de repente se queda ahí, porque no la van a sacar”, dijo el alcalde el último lunes.