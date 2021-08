Han pasado 20 días desde que el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, cuestionó al presidente de la Beneficencia Pública de Trujillo, Fredy Carranza Villa, por cobrar un bono por el Día de la Madre. Según, la máxima autoridad de la ciudad, ningún funcionario debería acceder a este tipo de beneficios ni mucho menos en emergencia sanitaria.

Sin embargo, hasta el momento la permanencia de Carranza Villa, está garantizada, aun cuando la autoridad apepista José Ruiz, refirió que evaluaría su permanencia porque no estaba de acuerdo con el accionar del funcionario que él mismo designó el último 15 de mayo.

Nuevo discurso

“Todavía no se ha tomado esa decisión (de destituirlo), he pedido toda la documentación y lo vamos a analizar y ya vamos a ver la forma de cómo tomamos una decisión. Esperemos que el lunes llegue todo el informe correspondiente a la municipalidad, a pesar de que la Beneficencia Pública tiene su propia autonomía, eso no es discutible, pero sí se le ha dado la confianza y vamos a revisar toda la documentación”, mencionó.

Como se sabe, el pasado 7 de mayo Fredy Carranza, en su calidad de gerente general de la Beneficencia Pública, firmó el memorando N.°122 con el que autorizaba otorgar a los trabajadores un incentivo extraordinario de S/ 200 por el Día de la Madre y otro de 200 por el Día del Padre. En entrevista con Correo, el funcionario de confianza de José Ruiz, aceptó el cobro del primer incentivo.

Ayer, el alcalde de Trujillo, descartó que la permanencia del funcionario se deba a que este tenga un vínculo con un alcalde de Alianza Para el Progreso (APP).

Un año en el cargo

En efecto, pasaron doce meses desde que José Ruiz Vega juró como alcalde de Trujillo, desde la suspensión del ahora prófugo alcalde electo Daniel Marcelo.

“Siempre las puertas están abiertas para todas las autoridades y para cualquier persona”, dijo Ruiz en referencia a la distinción de su gestión con la de Marcelo Jacinto.