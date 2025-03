El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, negó tener algún tipo de amistad con el representante provincial de Alianza para el Progreso (APP), Juan José Fort, y, como militante de ese partido, solicitó que sea expulsado de esa agrupación política. Estas declaraciones las dio luego de que se difundiera una serie de audios que involucrarían al dirigente en presuntos actos de corrupción y ataques en su contra.

El caso

En los últimos días, a través de las redes sociales, se difundieron conversaciones en donde una persona, que se dice sería Fort, cuestiona e insulta a Reyna, quien sería el precandidato de APP en las próximas elecciones municipales.

“¿Qué puedo decir? A mí me enseñaron en mi casa que no se hace caso a ese tipo de cosas; a veces gente malvada, perversa. Uno tiene que seguir siempre con sus convicciones, pensamientos, así que a palabras necias, como dice el dicho, oídos sordos”, indicó el alcalde.

Además, negó que sea amigo del dirigente apepista. Esto a pesar de que existe una fotografía que se tomaron hace poco en el municipio de Trujillo.

“No somos amigos, el señor viene por acá y se toma una foto. La vez pasada he visto que la ha publicado (en redes sociales). Aquí recibimos a todos, acá somos buenos vecinos, tratamos de no hacer distinciones de partidos, somos trujillanos todos. Quien sea viene y se toma fotos, pero eso no significa que haya una amistad. Es cordialidad, pero no significa que haya una amistad”, aseveró Mario Reyna.

Entre los audios que se le atribuyen a Juan José Fort hay uno en donde aceptaría que recibió “propinas” por realizar expedientes cuando era funcionario público. Además, hay otro en donde reconocería que existieron cobros por conexiones de agua en terrenos que no estarían saneados. Esto, cuando fue director de Sedalib.

Ante esto, el actual alcalde de Trujillo dijo que el dirigente apepista debería renunciar a su partido. Agregó que de no irse, el Comité de Disciplina de APP debería expulsarlo.

No lo quieren

Como informó Correo en su edición de ayer, el dirigente de APP Martín Namay dijo que el partido debería separar a Fort mientras duren las investigaciones.

Óscar Acuña, en tanto, le pidió renunciar porque “le está haciendo mucho daño a su hermano César y al partido”.

