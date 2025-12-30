El jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, confirmó que entre los detenidos de la organización criminal “La Nueva Alianza”, atrapados la madrugada del lunes, se encontraría una persona que dirigió el asesinato de 13 trabajadores de seguridad de una mina situada en la provincia de Pataz. El crimen ocurrió el 26 de abril de este año.

Violento

El oficial detalló que José Luis Palomino Montenegro, alias “Rojo”, sería la persona que estuvo al mando del grupo armado que ejecutó la matanza.

“Él es una persona violenta, una persona despiadada que no tenía respeto por la vida humana. Incluso, en su pecho tenía un tatuaje que decía ‘si no te gusta el infierno por qué coqueteas con el diablo´. Este es uno de los sicarios importantes porque dirigió la matanza de las 13 personas al interior de la bocamina Santa María, en Pataz”, aseguró.

Agregó que junto a “Rojo” también cayó Kevin Santos Rodríguez Caballero, supuesto “gatillero que estuvo presente en la matanza y ayudó a robar el mineral”.

En ese mismo operativo fueron atrapados dos familiares de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, cabecilla de esta organización criminal que está preso en Colombia tras haber sido detenido en mayo último.

Jackson Brando Rodríguez Rodríguez es sobrino de “Cuchillo”. El general Llerena dijo que él presentó una denuncia por el robo de 14 pistolas y cacerinas; sin embargo, “se tiene conocimiento que estas armas se encuentran operando en la zona de Pataz”. En tanto, Gustavo Enrique Cabanillas Rodríguez, primo del cabecilla, “sería un testaferro”.

En el operativo también fue atrapado Luis Ángel Prado Facundo, alias “Lobo Negro”, quien se encargaría de reclutar y llevar a las minas a personas que tienen licencias para portar armas de fuego.

Otro detenido es Geancarlo Alburquerque Alejabo. Según el jefe policial, él sería el gerente de una empresa que la banda utilizaría como fachada para lavar el dinero proveniente de la minería ilegal.