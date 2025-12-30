Seis presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Alianza”, investigados por los delitos de secuestro, homicidio calificado y lavado de activos, fueron capturados la madrugada de ayer en un megaoperativo ejecutado en las regiones de La Libertad, Lima, Áncash y Lambayeque.

Matanza

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, coronel PNP Johnny Huamán, confirmó que esta red delictiva tendría como cabecilla a Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, quien fue detenido en Colombia en mayo último.

El oficial detalló que los intervenidos, además, estarían implicados en el secuestro y asesinato de 13 trabajadores de seguridad, ocurrido el 26 de abril de este año en un socavón minero situado en la provincia de Pataz.

“Esta organización criminal, su centro de operaciones, está centrado en Pataz, en donde se apoderaban de material aurífero, ya sea secuestrando o ultimando como los hechos del pasado 26 de abril (asesinato de 13 trabajadores)”, dijo en declaraciones para RPP Noticias.

Agregó que la banda tendría negocios que utilizaría como fachada para legalizar el dinero ilícito.

Operativo

La redada que permitió dar este golpe al crimen organizado inició a las 3 de la mañana, luego de seis meses de investigaciones.

En total, el Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy dispuso el allanamiento de 20 viviendas situadas en Trujillo, Pataz y Virú, en La Libertad, así como en Chiclayo (Lambayeque), Chimbote (Áncash) y Lima.

En el operativo se logró atrapar a seis investigados, conocidos con los alias de “Rojo”, “El Soli”, “Giancarlo”, “Lobo Negro”, “Gustavo” y “Brando”. Para ellos se aprobó una detención preliminar de 15 días. Luego, el Poder Judicial evaluará si les dicta o no prisión preventiva.

La Región Policial La Libertad confirmó que en las viviendas allanadas se encontraron armas de fuego y 78 municiones. También se hallaron S/ 10,300 en efectivo, 13 celulares, una laptop, una tablet, dos DVR, un bloqueador de señal, dos USB, tarjetas bancarias, chip telefónicos, entre otros documentos vinculados a la investigación.

Alianzas

Fuentes de la Policía informaron que durante el operativo también se allanó un edificio de cinco pisos en donde se encontraban familiares de Jolín Bazán Valderrama, alias ‘Jolín’, prófugo de la justicia que en febrero de este año fue condenado a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Manuel Rodríguez Cruzado, padre del exalcalde de Julcán.

Los agentes no descartan un supuesto vínculo entre “La Nueva Alianza” y la facción de la banda “Los Pulpos” que dirige alias “Jolín”.