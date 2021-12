Un grupo de amas de casa se reunieron en la Plaza de Armas de Trujillo para protestar en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo. Las mujeres, lavaron sombreros y la bandera del Perú en rechazo a la gestión del mandatario.

Mónica Sánchez, exvicegobernadora de La Libertad, culpó al presidente de la inestabilidad que vive el país, que ha originado que los precios de la canasta básica familiar incrementen. Por ello, dijo que la manifestación también busca apoyar una posible vacancia.

“Las mujeres que estamos acá, básicamente amas de casa, están afectadas por el incremento de los precios del aceite, el pollo, el gas y los productos de la canasta básica familiar. No es posible que este gobierno, que hace agua y que nos lleva al despeñadero, no dé la cara, no dé explicaciones, por eso pedimos al Congreso que admita la moción de vacancia”, indicó.

La abogada, además, cuestionó la ausencia del jefe de Estado en el Gore Ejecutivo que se desarrolló hoy en Trujillo, lo que obligó a suspender el evento. “No es posible que deje plantados a los gobernadores regionales, la región La Libertad tiene una agenda, como es el destrabe del proyecto Chavimochic, que debía discutirse en el Gore. Estamos indignados con este gobierno incapaz”, señaló.