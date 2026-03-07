La agrupación musical Amor Rebelde manifestó públicamente su apoyo incondicional a las 34 personas lesionadas en la explosión ocurrida en la discoteca Dali de Trujillo. El pronunciamiento surgió horas después del atentado que paralizó el show que ofrecían ante un local completamente lleno esa madrugada del sábado 7 de marzo.

El grupo decidió romper su silencio para transmitir fortaleza a las víctimas del artefacto detonado. Los artistas confirmaron primero su propia integridad física antes de enfocarse en el dolor colectivo provocado por la tragedia.

Detonación detuvo presentación musical

La explosión se registró cerca de las 3:30 de la mañana en pleno desarrollo del espectáculo. La onda expansiva y esquirlas hirieron gravemente a varias personas presentes en el establecimiento.

Treinta y cuatro víctimas requirieron atención médica inmediata por contusiones severas. Los hospitales Belén de Trujillo y Regional Docente recibieron pacientes con pulmones colapsados y cortes profundos por todo el cuerpo.

Tres adolescentes de 16 y 17 años sufrieron lesiones directas en la detonación. Los menores ingresaron a emergencias con cuadros clínicos que demandan monitoreo constante.

Integrantes estan fuera de peligro

Amor Rebelde verificó exhaustivamente el estado de todos sus músicos tras el suceso violento. Cada miembro de la orquesta se salvó ileso a pesar de actuar en el escenario central cuando ocurrió todo.

La agrupación sintió la necesidad imperiosa de comunicar su situación estable al público preocupado. Este primer paso permitió enfocar la atención en las personas realmente afectadas por el estallido.

“Como orquesta, lamentamos profundamente los lamentables hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos. Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien”, expresaron.

Orquesta se solidariza con damnificados

Los artistas extendieron palabras de consuelo específico hacia los heridos y sus familias cercanas. El mensaje subraya la conexión emocional que une al grupo con su audiencia en medio de la adversidad.

La declaración pública invoca bendiciones colectivas para la recuperación física de las víctimas. Amor Rebelde posiciona su mensaje como pilar de esperanza ante el sufrimiento generalizado.

“Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento. Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación”, manifestaron.

El Samu movilizó tres ambulancias especializadas hacia la zona del siniestro rápidamente. Los paramédicos brindaron primeros auxilios directamente en el lugar antes de evacuar a los más graves.

La Gerencia Regional de Salud coordina el tratamiento intensivo para casos críticos. Algunas víctimas permanecen en observación estricta por complicaciones respiratorias y traumatismos múltiples.