El Gobierno Regional de La Libertad invertirá S/50 millones en el 2024, para mejorar los establecimientos de salud de la UTES 6, de la provincia de Trujillo, teniendo en cuenta que “lo que más quiere la gente es salud”.

En una reunión de trabajo con el pleno de directores de los establecimientos de salud de Trujillo, el gobernador César Acuña expresó que los principales ejes de su gestión es atender primero la salud y la educación, que son pilares del desarrollo humano.

El funcionario anunció que los S/50 millones servirán para mejorar la infraestructura del primer nivel de atención, es decir las postas y centros de salud, que serán potenciados para darles capacidad funcional y así evitar el congestionamiento de pacientes en los hospitales Belén y Regional Docente.

Invocó a los directores de los establecimientos de salud, en presencia del gerente regional de Salud, Aníbal Morillo Arqueros, a trabajar con mucha voluntad para elevar la calidad de vida de los trujillanos, sobre todo de la gente humilde. En el 2024 vamos a invertir otros 50 millones de soles y el 2025 otros 50 millones de soles, es decir, acotó, vamos a invertir en total 150 millones de soles, para mejorar el mantenimiento y la infraestructura de los establecimientos de salud. “Así como todos me recuerdan por los by pass, construidos cuando fui alcalde de Trujillo, así quiero que me recuerden por mejorar la salud y la educación de la población, así como la seguridad ciudadana y las carreteras de la región”, expresó la autoridad regional.

