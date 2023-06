Esperan explicaciones. Aunque en un principio los ronderos de la provincia de Otuzco dijeron que no querían que el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, vaya hasta la “Capital de la Fe”, para que ofrezca explicaciones del por qué no se firma el contrato para que se construya el Hospital Elpidio Berovides Pérez, al parecer ahora cambiaron de opinión y quieren que muestre voluntad y les explique personalmente por qué hay resistencia para estampar su rúbrica y se ejecute la obra.

El Secretario Regional de la Central de Rondas Campesinas de La Libertad, Ronald Rosas Cruz , dijo a Correo que esperan que el gobernador César Acuña se reúna con ellos para que les explique por qué no se firma el contrato con la empresa Consorcio Hospitalario de Otuzco, la misma que ganó la buena pro en el proceso de licitación.

“Sabemos que mediante la consejera por Otuzco (Irma Ávalos) han tratado de que nos acerquemos para sostener una reunión, pero no ha sido de forma directa, es decir, el gobernador César Acuña no ha mostrado el interés de venir y decirle al pueblo, a la sociedad civil, por qué no se firma el contrato. Sé que se ha reunido con la consejera, con el alcalde, pero no con nosotros, No hay ninguna cita, ni fecha, no hay nada concreto”, manifestó.

En ese sentido, Rosas reveló que tras las reuniones que han sostenido las diferentes rondas distritales de Otuzco se ha elaborado un memorial que hoy debería ingresar al despacho de César Acuña.

Distraídos

“Nosotros hemos estado un poco ocupados con el tema de las transferencias de cargos en las rondas campesinas de los distritos y la provincia, pero lo que se ha hecho es el memorial que mañana (martes) debe ingresar a la Región. Ojalá en el transcurso de esta semana se celebre la reunión, porque lo que no queremos es llegar a tomar otras medidas. Esperemos ver si hay voluntad del gobernador de reunirse con los actores principales, que es la sociedad civil. Tal vez la consejera y el alcalde no se sientan tan necesitados del hospital, pero nosotros sí”, acotó.

Compromiso

Cabe indicar que el gobernador César Acuña ha dicho en más de una ocasión que el hospital de Otuzco va de todas maneras, pero primero tienen que subsanar observaciones en el expediente técnico.