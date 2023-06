Mónica Sánchez Minchola, representante del Observatorio Ciudadano La Libertad, pidió al Consejo Regional que no apruebe los permisos que solicitó el gobernador César Acuña Peralta para dejar el cargo durante 36 días, en fechas distintas.

VER MÁS: César Acuña presenta un cronograma de licencias al Consejo Regional de La Libertad

“Espero que si algo de acción tiene el Consejo Regional, por lo menos en este tema, no le concedan la licencia que está pidiendo el señor Acuña, no por atentar contra sus temas personales, sino porque hay tanta necesidad en la región La Libertad. No hay nada de Chavimochic, no hay nada del Hospital Regional, la inseguridad ciudadana es un caso, está el dengue, tenemos un fenómeno de El Niño Global ad portas, las obras de reconstrucción no avanzan; entonces con qué sustento y justificación se va a ausentar el señor por más de un mes, no le veo ninguna lógica”, indicó.

Como informó Correo, el gobernador solicitó que le concedan licencia por temas personales del 9 al 18 de junio, del 28 de julio al 5 de agosto, del 6 al 14 de octubre y del 9 al 16 de diciembre.

Ante esto, Mónica Sánchez recordó que la ley le permite al líder apepista pedir licencia hasta por 45 días en un año. No obstante, dijo que él debería transparentar su gestión y decir las razones por las que quiere irse de viaje.

“Si tiene procesos judiciales y va a presentarse por procesos judiciales en el extranjero, que lo diga con transparencia. Si tiene que atender negocios, que lo diga con transparencia. Si tiene que atender asuntos de salud, yo creo que no tiene nada de malo. La población de La Libertad tiene el derecho de saber qué cosa hace la primera autoridad y no que nos mantenga en el misterio”, señaló.

Agregó que estas solicitudes lo único que muestran es “la falta de interés del señor Acuña respecto a su responsabilidad como gobernador”.

Acuerdo

Este martes el Consejo Regional deberá votar si aprueba o no el cronograma de viajes que presentó César Acuña. Por ello, el consejero Robert de la Cruz adelantó que mañana, a las 5 de la tarde, la bancada de oposición se reunirá para decidir si apoya o no la solicitud del gobernador.

El integrante de las filas de Trabajo Más Trabajo dijo estar en contra de este viaje, pues en la última licencia que tuvo Acuña, que fue en abril para irse a España, también afirmó que era por temas personales y no sustentó su ausencia ante el pleno. Ante esto, De la Cruz aseveró que el martes votará en contra del pedido del apepista.