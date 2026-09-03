Una conexión vial esperada durante casi dos décadas comienza a tomar forma en Trujillo. La eliminación de un muro de contención que impedía la continuidad de la vía Periurbana permitirá avanzar con una ruta que busca unir cinco distritos y reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento entre ambos extremos del recorrido.

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La vía permitirá conectar La Esperanza, Alto Trujillo, Florencia de Mora, El Porvenir y Laredo, generando una alternativa para miles de personas que diariamente se desplazan entre estos sectores por motivos de trabajo, estudio, comercio o para acceder a servicios de salud.

Uno de los principales obstáculos para darle continuidad a la ruta era un muro de contención de aproximadamente 20 metros de altura, que durante años mantuvo bloqueado el pase vehicular.

Tras su eliminación, se abre paso a la siguiente etapa de la intervención.La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, destacó lo que representa retirar una barrera que durante años dificultó una conexión directa entre estos distritos.

“Romper este muro significa romper ese obstáculo que impedía el desarrollo de La Esperanza y los demás distritos. Significa unir distritos que durante mucho tiempo han estado impedidos de tener una mejor conectividad”, señaló Urrelo Seijas.

Tras liberar este punto, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC), en coordinación con la Municipalidad Distrital de La Esperanza, iniciará el mantenimiento de 500 metros lineales de vía.

Los trabajos contemplan además el ensanchamiento de la vía hasta alcanzar aproximadamente 20 metros de ancho, así como la eliminación de puntos críticos para facilitar el tránsito vehicular y darle continuidad al recorrido.Uno de los principales cambios que se espera conseguir con la conexión de la Periurbana será la reducción de los tiempos de viaje. Actualmente, trasladarse entre ambos extremos puede demandar alrededor de dos horas, mientras que con la nueva conexión se proyecta reducir el recorrido a aproximadamente 20 minutos.

“Esto va a permitir que las personas tengan una mejor transitabilidad y puedan acortar el tiempo de distancia de un distrito a otro. También tendrán un mejor acceso a los servicios de salud y se facilitará el transporte”, agregó la gerente.

La intervención de este primer tramo forma parte de una ruta de mayor alcance que busca conectar los cinco distritos y ofrecer una alternativa de desplazamiento para la población de esta zona de la provincia de Trujillo.Después de casi 20 años con este punto bloqueado, el retiro del muro permite avanzar en la continuidad de una vía que busca mejorar la conexión entre La Esperanza, Alto Trujillo, Florencia de Mora, El Porvenir y Laredo.