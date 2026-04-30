El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, sostuvo una reunión de coordinación con representantes de Transparencia y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de articular esfuerzos institucionales de cara a la segunda vuelta electoral que se realizará el 7 de junio.

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Medidas

El encuentro se desarrolló en la sede de la prefectura regional, en Trujillo, y durante el mismo “se abordaron estrategias orientadas a fortalecer la participación democrática, así como garantizar el orden y la transparencia durante el proceso electoral”.

“Como principal acuerdo, se estableció la realización de Talleres de Sensibilización dirigidos a subprefectos provinciales, subprefectos distritales, tenientes gobernadores y personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo de las jornadas electorales”, indicó el prefecto regional.

El representante del Ejecutivo en la región destacó la importancia del trabajo articulado entre estas instituciones. “Estamos comprometidos en garantizar un proceso electoral transparente, ordenado y seguro. La coordinación con organismos como Transparencia y el PNUD nos permite fortalecer capacidades y asegurar que nuestras autoridades y fuerzas del orden actúen de manera oportuna y eficiente”, manifestó.

Según Rodríguez, estas acciones buscan generar confianza en la ciudadanía y promover una participación responsable. “Queremos que la población tenga la certeza de que se están tomando todas las medidas necesarias para que la segunda vuelta electoral se desarrolle con total normalidad y dentro del marco democrático”, remarcó.

Al 96.78% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sigue ocupando el primer lugar en las elecciones presidenciales, mientras Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se sitúa segundo.