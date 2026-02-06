Es clave. La culminación de las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh) representa una prioridad nacional, debido a su enorme impacto en la generación de empleo, desarrollo económico, seguridad hídrica, la ampliación de la frontera agrícola y el fortalecimiento de la agroexportación. Sin embargo, una serie de dudas se ciernen en cuanto a la disponibilidad del presupuesto que se necesita para reactivar los trabajos.

No obstante, ese panorama podría cambiar pronto. Ocurre que la tarde de ayer, la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, junto a su equipo técnico, sostuvo una reunión estratégica con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de exigir la atención urgente para la asignación de recursos presupuestales que permitan iniciar la licitación internacional destinada a ejecutar las obras.

Se trata del saldo de la presa Rafael Quevedo (antes Palo Redondo) y la construcción de la Tercera Línea del Sifón Virú, ambos componentes importantes del megaproyecto.

Una luz

Como resultado de estas coordinaciones, se acordó que la próxima semana se desarrollará una nueva reunión entre el GORE La Libertad, Midagri y el MEF, con el fin de determinar los montos presupuestales definitivos que permitan destrabar el financiamiento y avanzar con el proceso de contratación internacional.

Joana Cabrera reafirmó que su gestión impulsa el proyecto para evitar más demoras en una obra que permanece paralizada desde diciembre del año 2016, situación que ha afectado el desarrollo productivo y la competitividad del país.

Al detalle

En este punto es importante recordar que fue el Midagri la entidad que solicitó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un presupuesto de S/ 944,600,826 para el contrato a la empresa que se hará cargo de los trabajos en esta megaobra hidráulica; sin embargo, los recursos no han sido asignados en su totalidad.

El MEF, en la distribución de los recursos públicos para el año fiscal 2026, consideró para la III Etapa de Chavimochic un presupuesto de S/ 132,662.887, lo que resulta insuficiente para continuar con el proceso de licitación de las obras.

En esa línea, la gobernadora busca sostener coordinaciones permanentes con el presidente de la República, José Jerí, a fin de asegurar el compromiso del Gobierno Nacional para reactivar la obra más importante de irrigación del Perú.