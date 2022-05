Las muertes por Covid-19 en La Libertad han disminuido considerablemente. Entre enero y el 28 de abril, según cifras de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) publicadas en su página web, fallecieron 435 personas. El número es bastante bajo si lo comparamos con los cuatro primeros meses de 2021: 3,608 (-87.94%).

Además, abril dejó, hasta esa fecha, solo 17 occisos, 1,391 menos que el mismo mes del año pasado (-98.79%).

Abril de este año es también el mes que menos nuevas infecciones ha registrado: 83, hasta el día 28. Si lo cotejamos con abril de 2021 (13,814), hay un decremento de 99.39%.

Sin embargo, si comparamos el número de nuevos contagios entre enero y abril de este año con el mismo periodo de 2021, sí se observa un incremento de 95.61%. ¿La razón? Solo en enero de 2022, en plena tercera ola pandémica, se reportaron 24,502 nuevos positivos.

Otra cifra que también ha variado es la tasa de letalidad. Si el 2021 La Libertad cerró con un 7.7%, el 28 de abril fue menor: 6.6%.

Para el médico César González Gutiérrez, “las cifras no mienten” y estaríamos a puertas de que la pandemia por la Covid-19 pase a ser una endemia.

“Los reportes a alrededor de todo el mundo, excepto en China, que ha vuelto al confinamiento por la aparición de miles de nuevos casos, nos dirigen probablemente a una salida de esta pandemia y quizás tengamos que aprender a convivir con este virus”, comentó.

El galeno de la clínica Cristo Redentor agregó que este escenario podría darse recién el otro año, pues todavía no se ha logrado que una importante cantidad de la población mundial se inmunice. “Por eso es tan importante incidir en el tema de la vacunación. En algunas ciudades, incluso, no llegamos ni al 50% de la población vacunada”, enfatizó.

En La Libertad, de acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), 89.7% de la población meta ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus; 83.7%, la segunda y 58.2%, la tercera.

En Bolívar, provincia andina que limita con Cajamarca, Amazonas y San Martín, el proceso de vacunación es uno de los más lentos de la región. En tercera dosis, solo se ha llegado al 35.4% y únicamente cuatro personas han recibido la cuarta dosis (tres en la capital de la provincia y una en Condormarca).

Si la vacunación no avanza, aclaró César González, es muy difícil también que progrese la lucha contra la Covid-19 en la región. “¿Por qué China ha vuelto al confinamiento como hace dos años? La respuesta es simple: se levantaron algunas medidas de restricción y la población comenzó a hacer su vida sin los cuidados que todavía debemos tener”, agregó.

Hasta el 28 de abril, La Libertad registra 163,569 contagios y 10,776 muertes por Covid-19. El cuarto mes del año fue también el más bajo en la cifra de nuevas infecciones (83) y fallecimientos (17).

“Matemáticamente suena bonito, pero para efectos de esta pandemia, que sobre todo tiene un comportamiento social, comparar números es un gran problema”, manifestó, no obstante, José Cabrejo Paredes, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Para el también catedrático, aún no podemos hablar de una posible endemia, debido a que el “mundo todavía no es endémico”. “La endemia se habla en función de casos y no de muertes. De poco o nada sirve decir que el 80% de tal ciudad del país está vacunada, si en otro país la realidad es totalmente distinta o llega al 30%”, agregó.

El galeno subrayó, además, que “no se trata de vacunar a todos”, sino a la población más vulnerable”. Por eso criticó que hasta la fecha no se haya podido inmunizar a las personas mayores de 60 años, el grupo etario que más víctimas mortales ha dejado esta pandemia, según los registros de la Geresa. “Estamos incrementando la cantidad de vacunados, pero no estamos mirando si realmente se está cubriendo a los mayores de 60 años, los hipertensos, los diabéticos. ¿Qué hay sobre eso”, cuestionó.

En los reportes del Reunis, se observa que del total de la población de 60 años a más, 6.9% todavía no recibe la primera dosis contra el SARS-CoV-2 y solamente se han aplicado 8,262 cuartas dosis. “No se cierra esta brecha y ya se están abriendo brechas en jóvenes y niños. Ellos se van a contagiar, sí, pero la Covid-19 será muy leve o serán asintomáticos”, aseveró.

José Cabrejo, doctor en Gestión Pública, responsabilizó de esta situación al Ejecutivo y a la misma Gerencia Regional de Salud. “No están educando a la población, cuando es lo que más necesitamos. Entonces, el tema no es que se trata de vacunitas y ya, sino de cómo organizamos a la comunidad. Ahora que el uso de la mascarilla es voluntario en algunas regiones del país se va a comenzar a disparar hasta el número de casos de influenza”, expresó.

Contrariamente a lo que la mayoría de la población cree, el galeno no descarta una cuarta ola epidemiológica, principalmente por el comportamiento social de la gente.

“¿De qué va a depender la cuarta ola? ¿Va a depender de la cantidad de vacunados que se tenga? ¡No! Va a depender de cuántos nos faltan que mueran. Si ya la gran mayoría en el Perú murió, porque hemos tenido la tasa de mortalidad más alta del mundo, lo más probable es que la cuarta ola no sea tan alta porque va a haber pocos que queden por morir; hay menos personas vulnerables que mueran”, culminó.

