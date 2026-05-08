Un busto con la imágen del papa León XIV fue develado este viernes como parte de un homenaje al máximo líder de la iglesia católica, en una de las parroquias que fundó cuando era sacerdote en Trujillo. La escultura de bronce mide aproximadamente 1.90 metros desde la base y se encuentra en la parroquia Nuestra Señora de Monserrat ubicada en la ciudad de La Libertad.

El padre Ramiro Castillo, representante de la Orden de los Agustinos y exalumno del entonces padre Robert Prevost hace 30 años, reveló en RPP que esta pieza fue donada por una familia de Chicago, como muestra de agradecimiento por haber conocido al pontífice.

“Él conoció a una familia en los Estados Unidos, en Chicago, y esta familia, en agradecimiento por haber conocido al Santo Padre durante su juventud, tuvo a bien donarnos este busto para que sea colocado aquí en la parroquia que él mismo fundó”, relató.

El padre Ramiro remarcó el vínculo profundo que une a León XIV con Trujillo y recordó que durante su estadía de más de diez años en la ciudad, el entonces padre Prevost fundó dos conventos y dos parroquias, y dejó sembrada la idea de un colegio que finalmente abrió sus puertas en 2022, el colegio San Agustín.

Castillo también resaltó el contexto en que el futuro papa llegó al Perú, cuando el país atravesaba una recesión económica tras la época del terrorismo.

“Él llegó en un momento muy difícil, con una recesión económica tremenda y el problema del terrorismo, el MRTA. Y él no dijo ‘me voy porque hay mucha violencia, hay mucha pobreza’. Al contrario, se quedó”, comentó.