Golpe al crimen organizado. El Ministerio del Interior confirmó ayer la captura en Argentina de Deivi Junior Romero Ullilen, conocido en el mundo del hampa como “Jorobado Deivi”. Este facineroso que era intensamente buscado por las autoridades peruanas es considerado como el cabecilla de la organización criminal “Los Compadres”.

Es más, a “Jorobado Deyvi” se lo relaciona con la sangrienta organización criminal “Los Pulpos” y hasta se deslizó la versión de que era el brazo armado de “Jhonsson Pulpo”.

TRAS SUS PASOS. Se supo que la Policía Federal de Argentina en coordinación con la Interpol y las autoridades peruanas venían siguiendo los pasos a “Jorobado Deivi”, hasta que ayer se logró su detención en la ciudad de Buenos Aires.

Deyvi Romero habría estado burlando a las autoridades durante los últimos meses, pues utilizaba identidades falsas.

Ahora bien, se informó que la organización criminal que dirigía “Jorobado Deivi” surgió en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, y desde siempre mantuvo relación con “Los Pulpos”.

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la organización criminal “Los Compadres” perpetra robos de vehículos, cobra cupos por extorsión a empresarios del transporte y de construcción. También comete asesinatos por encargo.

Además, era considerado uno de los principales jefes de los grupos armados que operan junto a mineros ilegales en Pataz y se maneja la información que mantenía contacto con miembros de su banda para seguir perpetrando delitos en la región La Libertad.