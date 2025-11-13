Con el uso de drones, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro-Trujillo, lograron ubicar y capturar a un hombre acusado de ser parte de la organización criminal “La Mafia”, la misma que es vinculada a casos de extorsión, robo y sicariato.

VER MÁS: Trujillo: Encuentran siete celulares en celdas de El Milagro

Se trata de Carlos Alonso Morales Moreno (38), “Foca”, quien desde hace un par de semanas era intensamente buscado por la Policía. Por acciones de inteligencia y el uso de drones los detectives lograron ubicar al facineroso en el jirón Los Libertadores, en el distrito de Huanchaco.

INTERVENCIÓN

“Foca” se encontraba a bordo de un vehículo de placa T7I-251. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado por los efectivos.

Durante el registro personal y vehicular se incautó diez municiones calibre 9 mm, tres artefactos explosivos, tres celulares y una carta con contenido extorsivo.

Además de ello, a “Foca” se le encontró tres stickers extorsivos.

Ante la evidencia el facineroso el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalúa Provincial de Flagrancia, cuyo titular Carolan Cango Miranda, dispuso continuar con las diligencias de investigación correspondientes.