La Policía utilizó drones para hacerle seguimiento y poder capturarlo. Se le vincula a casos de extorsión y robos.

Con el uso de drones, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro-Trujillo, lograron ubicar y capturar a un hombre acusado de ser parte de la organización criminal “La Mafia”, la misma que es vinculada a casos de extorsión, robo y sicariato.

Se trata de Carlos Alonso Morales Moreno (38), “Foca”, quien desde hace un par de semanas era intensamente buscado por la Policía. Por acciones de inteligencia y el uso de drones los detectives lograron ubicar al facineroso en el jirón Los Libertadores, en el distrito de Huanchaco.

INTERVENCIÓN

“Foca” se encontraba a bordo de un vehículo de placa T7I-251. Al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado por los efectivos.

Durante el registro personal y vehicular se incautó diez municiones calibre 9 mm, tres artefactos explosivos, tres celulares y una carta con contenido extorsivo.

Además de ello, a “Foca” se le encontró tres stickers extorsivos.

Ante la evidencia el facineroso el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalúa Provincial de Flagrancia, cuyo titular Carolan Cango Miranda, dispuso continuar con las diligencias de investigación correspondientes.

