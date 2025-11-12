Al menos diez kilómetros del camino vecinal que une a los anexos de Huaganto y Victorio, en el distrito de Santiago de Challas, provincia de Pataz, quedaron interrumpidos debido a un deslizamiento de barro por las intensas lluvias que caen en esta zona andina de La Libertad.

VER MÁS: Trujillo: Periodista fue agredido por un hombre que le reventó un huevo en la cabeza

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) precisó que el evento se produjo a las 8:35 a.m. Hasta el cierre de esta edición, maquinaria del municipio local desbloqueaba la vía. Pasajeros resultaron afectados.

El jefe de Defensa Civil se encuentra en la zona evaluando los daños.