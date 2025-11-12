El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo aprobó donar 11 módulos de melamina adquiridos para ubicarlos en lugares estratégicos del centro histórico, para reemplazar y reubicar a los actuales quioscos de venta de periódicos, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipal N° 028-2025-MPT.

Son módulos valorizados cada uno en aproximadamente tres mil soles y forman parte de un programa para ordenar a los vendedores de diarios del centro histórico, implementando la ordenanza citada, explicó la gerente del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), Nancy Pretell Díaz.

Los módulos fueron diseñados por un ingeniero civil, tienen las características básicas de seguridad y serán instalados en 11 puntos preestablecidos donde no obstaculicen la visión de los conductores o frente a monumentos arquitectónicos, equipamiento público o en áreas de estacionamiento, permitiendo que el peatón circule libremente.

Además del orden y la mejora estética urbana, se busca regular la actividad de los canillitas en espacios autorizados, integrándolos como aliados en la conservación del patrimonio monumental.

Los módulos tienen información turística. Todos son diferentes, con banners relacionados al lugar donde estarán. El que se ubicará en la plazuela La Merced, tendrá información de la plazuela, del exconvento de los Mercedarios, de la Plaza Mayor, la catedral y los monumentos del entorno inmediato.

Por la baja venta de periódicos los canillitas se ayudan vendiendo golosinas y la MPT debe ordenarlos. En algunos casos al quiosco que tenían le adicionaron sombrillas, por lo que pedimos a la gerente que haga un proyecto y que los nuevos módulos se asemejen a las ventanas del centro histórico, dijo el alcalde Mario Reyna.

Los 11 módulos irán a vendedores de diarios que por años están ubicados en el centro y se les reubicará en lugares cercanos, entre ellos hay una persona con discapacidad y otra con cáncer, cumpliendo así las condiciones que establece la ordenanza 028.

Se buscó que el módulo sea funcional, por lo que tiene 60 centímetros de ancho, con cajones y una estantería o rejillas donde podrán colgar los diarios. Se priorizó a los que venden diarios y revistas y no se consideró a los que solo venden golosinas.

Pretell añadió que para la entrega de los módulos se coordina con la Gerencia de Desarrollo Económico Local y con las dos asociaciones de vendedores de diarios inscritas en Registros Públicos y reconocidas por la Ley General de canillitas, que establece que venderán 70% periódicos y se ayudarán con cosas complementarias.