Durante un operativo ejecutado de manera simultánea en los burdeles Bahía Rosa y Pantaleón, en Trujillo, la Policía intervino a 70 parroquianos, entre ellos un ciudadano chileno que era buscado por la Interpol.

VER MÁS: Trujillo: Capturan a madre e hija buscadas por asesinato

De la misma manera se intervino a seis mujeres extranjeras, cuya situación migratoria era irregular.

Según explicó la Policía, las féminas fueron puestas a disposición de Seguridad del Estado, mientras que el ciudadano chileno, cuya identidad no fue revelada, fue derivado de inmediato a la comisaría de Huanchaco, a fin de verificar el delito que cometió en Chile.

“Cada intervención es una señal clara: estamos cazando a quienes violan la ley, sin importar nacionalidad ni fachada”, indicó el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad.