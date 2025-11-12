Momentos de tensión se vivieron ayer en Casa Grande, en la provincia de Ascope, La Libertad. El alcalde de ese distrito, John Vargas Campos, fue agredido físicamente por un morador que se oponía al corte del servicio de agua potable.

ATAQUE

La agresión se produjo en la urbanización Santa Teresita, cuando el burgomaestre dirigía la interrupción del servicio debido a las deudas que tienen algunos vecinos.

Pese a que en el operativo se contaba con la presencia de varios agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la autoridad recibió al menos tres puñetes en el rostro y uno en la nuca de un hombre que se oponía a la medida dictada por el municipio.

Tras el ataque, el agresor, de unos 50 años de edad, fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción. El alcalde aseguró que iniciará acciones legales en su contra. “Vamos a tomar cartas en el asunto para denunciar a este señor, morador de la urbanización Santa Teresita, por la agresión física de la que he sido víctima”, señaló el burgomaestre en una conferencia de prensa que realizó horas después del incidente.

CONFLICTO

El corte del servicio de agua potable que ha iniciado el municipio azucarero ha originado el rechazo de un sector de la población, aun cuando su obligación es pagar por la prestación que se le brinda.

En la misma conferencia de prensa, John Vargas enfatizó que la Municipalidad Distrital de Casa Grande está reconocida por la Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) como prestadora regular del servicio de agua y alcantarillado, por lo que tiene plena potestad para efectuar los cortes correspondientes.

“Lo que busca la municipalidad es poner orden en favor de su distrito. [...] A mí no me van a amilanar ni los gritos, ni los insultos, ni las agresiones físicas, menos las verbales”, agregó.