Madre e hija que registran una orden de captura vigente por el asesinato de un hombre ocurrido en marzo del 2019 fueron detenidas la noche del lunes en la provincia de Trujillo.

Tras acciones de inteligencia, el personal del Grupo Terna y de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus), arrestaron a Giovanna del Rocío Lozada Hernández, de 61 años, y su hija Anghela Alayo Lozada, de 21. Al momento de ingresar sus datos al sistema Esinpol arrojó que eran buscadas por la justicia y deben cumplir una condena de 22 años de cárcel por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

La víctima fue Lenin Ricardo Díaz Gutiérrez, quien fue golpeado cuando se encontraba internado en un centro de rehabilitación de Trujillo.

Según lo informado en su momento por las autoridades, Díaz, que había sido internado ahí por sus familiares, intentó escapar empujando a Giovanna Lozada, pero fue detenido por uno de sus compañeros. Luego, otro grupo de internos lo golpearon hasta causarle la muerte.

El cadáver fue hallado días después en un basural del Alto Trujillo.