En sesión de Concejo se aprobó la firma de un convenio específico interinstitucional de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Ministerio del Interior (Mininter) y se dio a conocer que la comuna recibirá pronto un lote de 200 modernas cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial, reconocimiento facial y de placas vehiculares.

El alcalde Mario Reyna Rodríguez, indicó que las cámaras serán adquiridas por el Gobierno Regional de La Libertad, pero que, en principio, de un lote total de 420, se había ofrecido 320 para Trujillo. Parece que en el camino hubo pedidos de Alto Trujillo, Florencia de Mora y otros distritos y la cifra asignada se redujo, señaló.

“Son cámaras con inteligencia artificial que permitirán una lucha efectiva contra la criminalidad”, dijo el burgomaestre tras escuchar al gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña, que sustentó ante el pleno la necesidad de aprobar el convenio.

El convenio surge por una decisión del Gobierno Regional con el Mininter y se incorpora la municipalidad por cuanto va a resultar beneficiaria dentro de la donación de las cámaras de videovigilancia adquiridas para que estas sean monitoreadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), explicó el funcionario edil.

“El compromiso de la Municipalidad de Trujillo consiste en que les demos el soporte técnico que necesitan las 200 cámaras. Nosotros tendremos que adquirir el equipamiento que se requiere para recepcionar y archivar todas las imágenes que se registren en estas cámaras y de las 65 que hoy tiene Trujillo”, añadió.

La MPT se compromete a dar el mantenimiento que corresponda a las cámaras, tanto preventivo como correctivo, garantizando que operen correctamente. De las 200 que se recibirán, 65 servirán para reemplazar a las que hay instaladas y 135 irán a nuevas ubicaciones coordinadas con la PNP, de acuerdo al mapa del delito.