Después de varios días de paciente vigilancia y seguimiento, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Centro-Trujillo, lograron desarticular a una presunta banda criminal que se autodenominaba “Los Remanentes de los Talibanes”.

VER MÁS: La Municipalidad Provincial de Trujillo donará a canillitas 11 módulos para la venta de periódicos

De acuerdo a la versión policial, los miembros de esta organización delictiva están vinculados a delitos de sicariato, extorsión, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

GOLPE

Tras confirmar que “Los Remanentes de los Talibanes” se encontraban en el interior de una casa situada en la calle Julio Pinocheti del distrito de Laredo, los detectives decidieron incursionar en el inmueble.

La sorpresiva intervención permitió la captura de Marcos Vega Gonzales (19), “Chipivo”, Segundo Gonzales Gamboa (42), “Cholo Bueno” y Jonifer Ricopa Tamani (18), “Charapo”.

Al realizar el registro personal a los detenidos y registrar cada rincón de la casa, los agentes del orden incautaron municiones de diferentes calibres, marihuana y “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC).

MÁS EVIDENCIA

La Policía también halló stickers extorsivos y varios celulares que fueron lacrados para luego ser analizados, pues se sospecha que esos dispositivos contienen evidencia de presuntos casos de extorsión.

Los detenidos y toda la evidencia fueron puestos a disposición de la Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, cuya titular Karla Montoya Fajardo, dispuso continuar con una serie de diligencias para profundizar la investigación.

Según la Policía, la banda delictiva “Los Talibanes” es una facción de la organización criminal “Los Pulpos” y ganaron notoriedad porque se enfrentaron abiertamente a sus rivales de “La Nueva Jauría” por los cupos que pagaban empresarios transportistas.

No obstante, tras las diversas capturas de los miembros de “Los Talibanes” se formó un subgrupo que se autodenominó “Los Remanentes de los Talibanes”.