Un insólito momento se vivió ayer en el óvalo Mochica. Roger Niño, periodista de un medio local, fue agredido por un hombre que le reventó un huevo en la cabeza por la espalda mientras hacía una transmisión sobre el pésimo estado de la pista en esta parte de Trujillo.

Tras el ataque, sin embargo, el agraviado encaró a su agresor y le propinó un manotazo en el rostro, conducta que intentó ser respondida de la misma manera por el hombre, quien fue identificado como Jhony Rengifo Panduro, supuestamente seguidor de Arturo Fernández.

El hombre de prensa dijo que tomaría acciones legales contra su agresor.