La gerenta del Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), Nancy Pretell Díaz, reveló que se ha iniciado el cambio de 17 bancas de la plaza mayor de la ciudad por encontrarse en estado “crítico”.

“Por su antigüedad, hemos podido ver que muchas [bancas] tienen rajaduras tanto en los asientos como en los brazos y las patas”, expresó la funcionaria en una entrevista con distintos medios de comunicación.

RAZONES

Pretell explicó que este trabajo comenzó hace un mes cuando un equipo del PAMT realizó un estudio del estado de las bancas para identificar cuáles deberían cambiarse. Tras el mismo, se identificó que 17 estaban a “punto de colapsar”. “De estas, a una se le cambiará solo el asiento y al resto se le reemplazará todo”, señaló.

“Se trata de un deterioro normal, pues la plaza de armas es uno de los lugares más concurridos de Trujillo”, argumentó, para luego indicar que el cambio y reposición de las 17 bancas le demandará al municipio un presupuesto de al menos S/ 30 mil.

Entre los años 2017 y 2018, la gestión del extinto alcalde de Trujillo Elidio Espinoza Quispe dispuso el cambio de piso de la plaza mayor. Sin embargo, la gerenta del PAMT aseguró que con las bancas únicamente se hizo un trabajo de mantenimiento. “Básicamente se hizo un pulido, no un cambio”, expresó.

Según Pretell, las 17 bancas estarán listas la próxima semana y luego se comenzará a dar mantenimiento a los otros asientos que se encuentran deteriorados.

PEDIDO

La funcionaria aprovechó la presencia de los periodistas para exhortarles a generar conciencia acerca del cuidado que debe tener la población con estos bienes, pues no solo se observa la presencia de ambulantes, sino también a niños que juegan sobre las estructuras.