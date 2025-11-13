Otra vez quedó en evidencia que los reclusos en el penal El Milagro, en Trujillo, siguen burlando la seguridad y desde el interior de sus celdas, presuntamente, continúan cometiendo delitos, principalmente el de extorsión.

En efecto, durante una sorpresiva requisa se incautaron siete celulares, cargadores y otros accesorios que eran usados por los reclusos.

GOLPE

La madrugada de ayer, personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecutó un operativo inopinado para registrar minuciosamente diversas celdas del penal El Milagro.

Fue así que allanaron las celdas 7, 9,11, 12 y 17 del pabellón 2, donde se presumía que los internos escondían estos dispositivos.

HALLAZGO

Tras un minucioso registro en la celda 7, personal del Inpe detectó que en un forado en el piso los reos habían escondido seis celulares, tres cables con entrada USB y dos cables con cargadores tipo C. Además, se hallaron cargadores hechizos, adaptadores y audífonos.

De manera simultánea, los agentes penitenciarios allanaron el pabellón 15, considerado de régimen cerrado especial, y tras revisar cada rincón de esa ala del penal se encontró en un tacho de basura instalado en los servicios higiénicos un celular color negro.

El dispositivo tenía la batería incorporada y un audífono color blanco. Le habían sacado el chip y a pesar de que se intensificó la búsqueda de ese pequeño componente no fue encontrado.

PESQUISAS

Al finalizar la operación se puso de conocimiento de los hechos a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, que está a cargo del fiscal Jorge López Rodríguez, quien dispuso que lo incautado sea puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para las diligencias correspondientes.

Las identidades de los recursos que presuntamente usaban esos dispositivos se mantienen en reserva.