Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo detuvieron a alias “Lombriz”, sospechoso de haber participado en el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos, hermano del alcalde distrital de Pataz, Segundo Armas Villalobos.

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Operativo

Jefersson Pool Rodríguez Calderón (23) fue intervenido cuando iba en una camioneta por la urbanización trujillana El Alambre.

Durante el registro vehicular se encontró, en un compartimiento que se había habilitado debajo del asiento del conductor, una pistola Glock abastecida con 16 cartuchos.

A “Lombriz” también se le encontraron S/ 6,250 en efectivo y dos celulares. Según la Región Policial La Libertad, estos equipos móviles “contienen evidencia de comunicación con otros presuntos delincuentes”.

“Según fuentes de inteligencia y monitoreo de información abierta, ‘Lombriz’ estaría involucrado en el cobro ilegal de cupos extorsivos, un sistema de amenazas y violencia contra comerciantes y transportistas”, agregó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El detenido fue llevado a la sede de la Divincri de Trujillo para continuar con las investigaciones.

Diligencias

A Jefersson Rodríguez se le sindica de integrar una banda delictiva rival a la de alias “Cuchillo” —preso en Colombia—. Ambos grupos se disputarían yacimientos mineros informales situados en la provincia de Pataz.

Además, para la Policía, la principal hipótesis del asesinato de Homero Armas Villalobos, perpetrado la madrugada del 7 de septiembre en la urbanización California, en Trujillo, sería una disputa territorial, pues la víctima habría tenido operaciones mineras ilegales.

Incluso, fuentes policiales indican que el hermano del alcalde de Pataz habría pagado por una supuesta protección a la banda de alias “Cuchillo”, rival de “Lombriz”.