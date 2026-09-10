El Comando Unificado Pataz, integrado por la Policía y las Fuerzas Armadas, detuvo a dos personas e incautó armas de largo alcance, así como miles de explosivos que serían utilizados para la minería ilegal que se practica en la sierra liberteña.

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El operativo, denominado “Impacto II”, se realizó en el sector Guadalupe del centro poblado Pueblo Nuevo, Pataz. Según informó la Región Policial La Libertad, la redada se realizó “tras labores de inteligencia que alertaron sobre la presencia de personas armadas”.

Como resultado de la intervención atraparon a Y.G.C.A. (31) y G.A.A.R. (30). También decomisaron dos fusiles R-15 con series limadas, dos cacerinas, 2,000 explosivos, 30 metros de cordón detonante, 25 municiones y un chaleco antibalas.