Tras escuchar al regidor Jorge Vásquez Tirado con mayor amplitud sobre la denuncia que hizo sobre un presunto mal uso del combustible que compra la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para la ejecución obras, el Concejo aprobó derivar el caso a los entes correspondientes.

VER MÁS| Balean microbús lleno de pasajeros en Trujillo

Hurto

“Como Concejo, vamos a indagar hasta donde podemos llegar, pero no podemos asumir acciones administrativas”, aseveró la alcaldesa encargada de la MPT, Eiby Guibert Chávez.

En la víspera, el concejal aseguró tener fotografías, videos y documentos que evidenciarían que inescrupulosos recogerían petróleo de un grifo en donde la Subgerencia de Obras del municipio trujillano compra combustible.

Al respecto, la burgomaestre sostuvo que sí existe un vale con una firma y un nombre, pero señaló que no hay certeza de que la persona de la que aparece la firma sea la misma que conducía el vehículo. “[...] No hay un video del conductor”, agregó.

La autoridad edil afirmó además que se ha comprobado que el vehículo involucrado es privado y no de la MPT. “Se tomó el número de placa para verificar a nombre de quién está y se adoptó como Acuerdo de Concejo notificar a la OCI, al Procurador Municipal, a la Fiscalía y a la Procuraduría Anticorrupción para que adopten las acciones que les corresponden”, enfatizó.

Posiciones

En la sesión extraordinaria desarrollada ayer en el palacio municipal, también se escuchó al gerente y al subgerente de Obras de la MPT, Albert Pérez Acosta y Anderson Gil Mauricio, respectivamente. Ambos manifestaron desconocer si el combustible fue retirado o no por la persona que figura en el nombre del vale y refirieron que investigarán al respecto.

Durante la reunión también se indicó que no se descarta que personal edil y quien suministró el combustible estén involucrados en este caso.