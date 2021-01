La agrupación política Juntos por el Perú (JP) se fundó en el 2017 y consiguió el registro tras el cambio voluntario realizado por los militantes del Partido Humanista Peruano. Ahora, tiene como lideresa a Verónika Mendoza, su candidata a la presidencia de la República, acompañada de José de Echave y Luzmila Ayay, en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

La lista de los ocho candidatos al Congreso de Juntos por en Perú fue admitida por el Jurado Electoral Especial de Elecciones de Trujillo el 30 de diciembre, y su inscripción se dio el 2 de enero.





Los nombres

La comunicadora social, Eliana Pérez Barrenechea, encabeza la lista de candidatos de este partido. Ella ha sido funcionaria en la Municipalidad Provincial de Trujillo, se desempeñó como docente en la Universidad Católica de Trujillo y la Universidad del Santa en la región de Áncash.

No tiene sentencias ni procesos judiciales en curso; y sus ingresos en el 2019 llegaron a 42,062 soles, según su hoja de vida.

“Nos presentamos en un proceso en un contexto muy complicado, de crisis generalizada en el país, pero que a su vez también es la oportunidad histórica que tenemos como pueblos de poder cambiar el rumbo de nuestro país y devolverle la dignidad a nuestros pueblos” , señaló la candidata durante la presentación de su lista.

Dante Talledo Chumpitazi es el número 2 de la lista. Un ingeniero químico y economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. ES uno de los fundadores de Juntos por el Perú; hasta el 2018 se desempeñó en la Municipalidad Provincial de Talara, también ha sido docente y ha declarado ingresos por 8,500 soles en el 2019. Tampoco tiene sentencias.

“Ustedes no van a escuchar a partidos que ya conocemos de la derecha e incluso de aquellos que ya han gobernado, no van a decir que se haga una ley de protección agraria al pequeño agricultor. Jamás van a pedir eso porque les interesa principalmente que las leyes agrarias estén en beneficio de los grandes intereses económicos, pero no tocar al campesino, al pequeño agricultor”, indicó.

El número 3 le fue asignado a Margarita Rodríguez Alfaro, una contadora que en su hoja de vida precisó solo una experiencia laboral. Estudió la maestría de administración gerencial en la Universidad Nacional de Trujillo.

“Estamos hartos de los mismos de siempre y por ello mi motivación de integrar este grupo, desde mi tribuna estaré dispuesta a luchar por devolverle al Congreso la honestidad, la confianza en la ciudadanía y representar dignamente a la ciudadanía”, indicó.





Propuestas

Además de impulsar reformas en beneficio de los trabajadores agrarios, desde La Libertad también respaldaron el cambio de la Constitución Política de 1993.

Sin embargo, esta propuesta incluye la participación ciudadana. Según Verónika Mendoza y la candidata liberteña, Eliana Pérez, se tendría que incluir una segunda ánfora en las elecciones del 11 de abril y preguntarle a los peruanos si están de acuerdo con el cambio de la constitución.

El candidato Carlos Mannucci Gallo (4), afirma que “necesitan refundar el Perú”, en ese sentido, plantea el cambio de la constitución.

“En Juntos por el Perú queremos refundar nuestra patria, queremos recuperar el Perú para los peruanos y no para los extranjeros. Hablamos y planteamos la necesidad de una nueva constitución porque en torno a ese documento importante, a lo que se llama el pacto social debemos hacer girar todas las propuestas. Esta constitución que tenemos ahora lo único que hace es refrendar es Estado de abuso e injusticia y dizque democracia (…) La gente ha despertado y entiende la necesidad de cambiar la constitución”, manifestó.

Sigue la lista

Yolanda Quispe Saavedra, ha destacado en su hoja de vida su trabajo realizado en el Hospital Regional Docente de Trujillo entre el 2002 y el 2020. Ella también es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y tiene el título de licenciada en enfermería, además una maestría en salud de la mujer y el niño.

La candidata tuvo ingresos por 72,000 soles en el 2019, tiene dos predios a su nombre valorizados en más de 100 mil soles cada uno.

El docente y bachiller en derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego, José Rojas Espinoza, va con el número 6. Él ha sido presidente del Movimiento Nueva Izquierda entre el 2009 al 2012,nunca se ha ocupado un cargo público, no carga con sentencias en su contra y sus ingresos fueron de 28,800 soles en el 2019.

“Al país y a la región le corresponde afirmar su posición sobre un dilema, o bien persiste el continuismo o bien optamos por un cambio refundando la república como plantea Juntos por el Perú, y como bien lo desarrolla nuestra candidata Verónika Mendoza. El Perú requiere de cambios profundos, a 200 años de esa vieja república lo que se ha conseguido es reproducir más riqueza para un grupo pequeño”, mencionó.

La candidata con el número 7 de Juntos por el Perú es Betty Asencio Fernández. Una enfermera que hizo su carrera en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren Norte), egresada en 1997 de la Universidad Nacional de Trujillo, sin sentencias en su contra y sin haber ocupado cargó público se presenta como opción en la contienda electoral del 11 de abril.

Como opción 8 de esta agrupación política aparece Manuel Torbisco Juárez, quien es parte de la lista de postulantes que no nacieron en La Libertad, pero tienen la intención de representarla en el Legislativo. Él es un contador público que labora en su ciudad natal, Lima. Sin embargo, su designación pasa más por ser un militante muy relacionado con la dirigencia nacional, tanto es así que hasta la actualidad tiene el cargo de tesorero suplente de Juntos por el Perú.