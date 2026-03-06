Representantes de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad sostuvieron una importante reunión técnica con autoridades de la provincia de Gran Chimú y el distrito de Lucma para abordar la situación crítica del puesto de salud del centro poblado de El Huayo.

Crisis

“Debido al actual estado de precariedad de la infraestructura, que ya no ofrece las condiciones mínimas para la atención médica, se han establecido compromisos inmediatos y estratégicos divididos en dos etapas”, indicaron desde la Geresa.

De acuerdo con la entidad sanitaria, una primera medida “sería una solución a corto plazo a fin de no interrumpir la atención de la población”. “La Geresa, la Municipalidad Distrital de Lucma y la Red Integrada de Salud (RIS) Gran Chimú han iniciado la articulación de esfuerzos para trasladar los servicios de salud a un local de contingencia. Este espacio temporal permitirá brindar atención en condiciones de seguridad y salubridad mientras se avanza con el proyecto definitivo”, agregó.

Agregó que como medida definitiva, “se ha formalizado el compromiso para la construcción de un nuevo establecimiento de salud”. “Para este fin, la hoja de ruta técnica establece lo siguiente: la municipalidad distrital se encargará de la donación y el saneamiento físico-legal del terreno necesario para la obra, [mientras que] la Geresa y el gobierno regional asumirán la elaboración del expediente técnico, la gestión del financiamiento y la ejecución total de la construcción”.

Al respecto, el gerente regional de salud, Gerardo Florián Gómez, señaló que “la salud no puede esperar y el trabajo en unidad es la única vía para cerrar las brechas de infraestructura en las zonas más alejadas de la región”.

Según moradores de este distrito andino, urge que las autoridades competentes tomen decisiones de forma inmediata para salvaguardar la salud de la población.