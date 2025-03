En bombas de tiempo se habrían convertido 10 centros comerciales de Trujillo, debido a que no contarían con las medidas de seguridad necesarias para atender a los usuarios. Esto fue revelado por la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), que a través del Informe N° 07-2025-MPT/GGRD/SGGRD/AVM reveló que ninguno de ellos cuenta con certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Este documento es importante porque valida el riesgo y las condiciones de seguridad del establecimiento, con la finalidad de evitar tragedias como la ocurrida el pasado 21 de febrero en Real Plaza, en donde seis personas murieron y otras 80 quedaron heridas por el colapso del techo del patio de comidas.

Alerta

El informe municipal se entregó a pedido del regidor Jorge Vásquez. Ahí se detalla que nueve centros comerciales no cuentan con certificado ITSE, mientras que en otro está en trámite.

No gestionaron este documento: Zona Franca, Plaza de Toros, Las Quintanas, San Agustín, Zarzar, Home Center, El Virrey, Boulevard y Plaza El Golf. En tanto, quien inició el trámite para obtener su certificado es Oro Azul.

“Con este informe que me acaba de mandar Defensa Civil, prácticamente vemos que no hay siquiera fiscalización en la municipalidad; entonces, requerimos que el Área de Fiscalización comience a hacer su trabajo, sobre todo en estos lugares que no tienen ni siquiera su permiso de Defensa Civil y menos ITSE”, indicó el regidor Jorge Vásquez.

El concejal agregó que los locales, aparentemente, no tomarían conciencia de la importancia de contar con todas las medidas de seguridad. Por ello, no gestionaron este documento. Además, cuestionó al municipio provincial porque “nunca fiscalizó” a estos centros comerciales. De lo contrario, “ya los hubiéramos cerrado hace tiempo”.

“Nosotros tenemos que ser coherentes en lo que hablamos y lo que hacemos. Muchas veces cuando pasan estos accidentes como en Real Plaza nos lamentamos y tratamos de buscar culpables. Dicen: ¿Quién fue culpable?, ¿la municipalidad que no fiscalizó?, ¿la empresa que no cambió su techo a tiempo?, ¿la población que iba sin saber nada? Comenzamos a echar la culpa a todos, pero no hacemos prevención”, aseguró.

No cerrarán

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna, descartó el cierre de estos establecimientos. Lo que sí dijo es que “hay que ir paulatinamente obligándolos a que tramiten y saquen sus autorizaciones”.

Agregó que con algunos centros comerciales están en una “etapa inductiva” para que los comerciantes “vayan cambiando sus cables y pongan sus señalizaciones”. “No queremos migrar a escenas anteriores en donde hubo cierres totales, en donde salieron perjudicados no solamente el pequeño comerciante que tiene ahí su establecimiento, sino también la población porque no tiene ya a dónde ir y terminamos empeorando todo”, dijo.