César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), calificó de malintencionado el reportaje de Cuarto Poder en donde se reveló la inscripción de mineros informales en su partido y aseguró que no recibe aportes para sus campañas electorales.

“Creo que hay una información malintencionada, algo tienen que hablar a la semana de César Acuña. Qué tiene que ver que tengamos como militantes a mineros informales en APP (…). ¿Se les puede impedir a ellos participar de un partido?, pero para el comentario, como están en APP, lo relacionan con el partido de Acuña. Lo veo mal que traten de, por terceros, involucrar a César Acuña”, indicó.

Aportes

Tras reiterar que sus postulaciones las financia él mismo, solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) “fiscalizar de dónde vienen los recursos para campañas”.

“Por si acaso, hasta ahora, en APP, no hemos recibido ningún aporte de nadie y esa va a ser la política de César Acuña, no vamos a recibir un sol de nadie, no queremos empeñarnos con nadie, no queremos comprometernos con nadie, que quede claro. Si los demás partidos reciben, si se empeñan, se venden o se comprometen, es su problema”, aseveró.

Proyectos

En otro momento, César Acuña informó sobre las inversiones en seguridad ciudadana que realizó su gestión en el Gobierno Regional. Aseguró que hasta el momento destinaron más de S/ 50 millones para equipar a la Policía Nacional del Perú con motocicletas, patrulleros, chalecos antibalas, radios tetra, entre otros.

Asimismo, anunció que en junio empezará la construcción del primer Laboratorio de Criminalística del Norte.

Finalmente, indicó que este año se invertirán otros S/ 40 millones a fin de potenciar los servicios de patrullaje, inteligencia policial, la Central 105 y la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología.