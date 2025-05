Enfrentados. Seis regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo solicitaron al alcalde Mario Reyna convocar a sesión extraordinaria con la finalidad de prohibir la ejecución de obras ediles que no cuenten con factibilidad ni opinión favorable de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalid). Durante el pleno también se pedirá que el burgomaestre responda por una presunta injerencia suya en la autonomía de la gestión empresarial de la entidad prestadora de servicios.

La tarde del último lunes, los concejales Jorge Vásquez, Blanca Rosa Díaz, Giancarlo Toribio, Christian Luján, Stefanie Medina y Andrés Sánchez ingresaron el pedido de sesión a Secretaría General de la comuna.

Ellos indicaron que buscan evitar la ejecución de más proyectos debido a “la profunda preocupación de numerosos ciudadanos y zonas de la ciudad afectadas por los reiterativos colapsos de redes motivados por obras municipales”, así como por las declaraciones del alcalde “en el sentido que proseguirá con las obras así no cuente con la factibilidad ni opinión favorable de Sedalib”.

Los regidores también solicitaron que se invite al pleno a funcionarios de esa empresa, para que informen la relación de trabajos que tienen factibilidad.

Respecto al pedido para que Mario Reyna rinda cuentas, indicaron que se da porque se enteraron por los medios de comunicación de su participación en una Junta Universal de Accionistas, en donde habría dispuesto una serie de acuerdos.

“Si bien su persona representa a la Municipalidad Provincial de Trujillo ante la Junta de Accionistas, ello no implica que tenga una injerencia administrativa y económica en la misma, por cuanto es fiscalizada por entes reguladores y la OCI (Órgano de Control Institucional)”, indican en el escrito.

El regidor Jorge Vásquez cuestionó que el alcalde no consulte con el Concejo las decisiones que toma respecto a Sedalib. “El Concejo es el máximo ente del gobierno local y el alcalde es nuestro representante en Sedalib, no puede ejecutar acciones que no se le han encargado y que nos enteremos por los medios de comunicación”, aseveró.

En las últimas semanas, el alcalde Mario Reyna cuestionó a Sedalib por los constantes aniegos que se originan por el mal estado de las tuberías en la ciudad. También criticó la gestión del presidente del directorio de esa empresa, Percy Rosario Martell, quien en respuesta emplazó al burgomaestre a cesar con los ataques a la entidad a la que representa.